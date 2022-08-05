Камоцци считает, что Шомуродову стоит продолжить карьеру в Греции
Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный уход нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова из римского клуба.
«Я уже давно отмечал игру Шомуродова! Это хороший и яркий игрок. Но, к сожалению, Эльдор столкнулся с некоторыми проблемами, играя в Италии. Ему можно перейти в другой чемпионат. Я думаю, что стиль игры Шомуродова больше всего подходит к чемпионату Греции. Именно там он сможет показать себя в полной мере!» — сказал Камоцци «СЭ».
Узбекистанский форвард перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро. В сезоне-2021/22 нападающий провел за клуб 39 матчей, забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.
Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.
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3
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4
|Ювентус
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5
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
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9
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10
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11
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12
|Удинезе
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13
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
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|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
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|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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|15.08
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Ювентус – Сассуоло
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