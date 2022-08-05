Камоцци считает, что Шомуродову стоит продолжить карьеру в Греции

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный уход нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова из римского клуба.

«Я уже давно отмечал игру Шомуродова! Это хороший и яркий игрок. Но, к сожалению, Эльдор столкнулся с некоторыми проблемами, играя в Италии. Ему можно перейти в другой чемпионат. Я думаю, что стиль игры Шомуродова больше всего подходит к чемпионату Греции. Именно там он сможет показать себя в полной мере!» — сказал Камоцци «СЭ».

Узбекистанский форвард перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро. В сезоне-2021/22 нападающий провел за клуб 39 матчей, забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.

Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.