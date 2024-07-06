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Камоцци: «Кьеза точно не поедет в Россию»

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Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци поделился мнением о будущем нападающего «Ювентуса» Федерико Кьезы. Ранее в СМИ появилась информация, что туринский клуб выставил итальянца на трансфер.

«Перейдет ли Кьеза в «Зенит», если получит предложение? Мне кажется, он точно не поедет в «Зенит». Если «Ювентус» действительно захочет продать Кьезу, то Федерико перейдет в «Рому» или в «Наполи», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Кьеза провел 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи. Также полузащитник выступал за сборную Италии на Евро-2024, в 4 встречах Кьеза не отметился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
Федерико Кьеза
ФК Ювентус
Франко Камоцци
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