Камоцци: «Кьеза точно не поедет в Россию»

Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци поделился мнением о будущем нападающего «Ювентуса» Федерико Кьезы. Ранее в СМИ появилась информация, что туринский клуб выставил итальянца на трансфер.

«Перейдет ли Кьеза в «Зенит», если получит предложение? Мне кажется, он точно не поедет в «Зенит». Если «Ювентус» действительно захочет продать Кьезу, то Федерико перейдет в «Рому» или в «Наполи», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Кьеза провел 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи. Также полузащитник выступал за сборную Италии на Евро-2024, в 4 встречах Кьеза не отметился результативными действиями.