Камоцци: «Кьеза точно не поедет в Россию»
Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци поделился мнением о будущем нападающего «Ювентуса» Федерико Кьезы. Ранее в СМИ появилась информация, что туринский клуб выставил итальянца на трансфер.
«Перейдет ли Кьеза в «Зенит», если получит предложение? Мне кажется, он точно не поедет в «Зенит». Если «Ювентус» действительно захочет продать Кьезу, то Федерико перейдет в «Рому» или в «Наполи», — сказал Камоцци «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 Кьеза провел 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи. Также полузащитник выступал за сборную Италии на Евро-2024, в 4 встречах Кьеза не отметился результативными действиями.
Источник: РБ Спорт
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