Камоцци не понимает, почему Миранчук не может найти себе новый клуб
Помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци выразил непонимание, почему хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук не может найти себе новый клуб.
«Миранчук — хороший игрок, который все еще может хорошо играть в Италии. Меня удивляет, что ни один клуб не заинтересовался им в это трансферное окно. Надеюсь, это не политическое решение. Будет стыдно, если это так», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.
27-летний россиянин не попал в заявку бергамасков на матчи первых туров серии А против «Сассуоло» (2:0) и «Фрозиноне» (1:2).
24 августа появилась информация, что «Торино» хочет снова арендовать 27-летнего россиянина, который выступал за команду в сезоне-2022/23.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Верона
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
5
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
6
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Дженоа
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
11
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
12
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
13
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Рома
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
16
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Лацио
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
18
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
19
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Сассуоло
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|26.08
|19:30
|
Фрозиноне – Аталанта
|2 : 1
|26.08
|19:30
|
Монца – Эмполи
|2 : 0
|26.08
|21:45
|
Милан – Торино
|4 : 1
|26.08
|21:45
|
Верона – Рома
|2 : 1
|27.08
|19:30
|
Фиорентина – Лечче
|2 : 2
|27.08
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|1 : 1
|27.08
|21:45
|
Лацио – Дженоа
|0 : 1
|27.08
|21:45
|
Наполи – Сассуоло
|2 : 0
|28.08
|19:30
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|28.08
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|3
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|
|
Антонио Кандрева
Салернитана
|2
|П
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Аталанта
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Лука Пеллегрини
Лацио
|2
|0
|2