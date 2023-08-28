Камоцци не понимает, почему Миранчук не может найти себе новый клуб

Помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци выразил непонимание, почему хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук не может найти себе новый клуб.

«Миранчук — хороший игрок, который все еще может хорошо играть в Италии. Меня удивляет, что ни один клуб не заинтересовался им в это трансферное окно. Надеюсь, это не политическое решение. Будет стыдно, если это так», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

27-летний россиянин не попал в заявку бергамасков на матчи первых туров серии А против «Сассуоло» (2:0) и «Фрозиноне» (1:2).

24 августа появилась информация, что «Торино» хочет снова арендовать 27-летнего россиянина, который выступал за команду в сезоне-2022/23.