«Камбэк на последней секунде последней игры». Манчини рассказал о главных победах в своей карьере

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о своих главных победах в качестве футболиста и тренера.

— Как тренер — в премьер-лиге с «Манчестер Сити» в 2012 году, — цитирует Football Italia Манчини. — Для итальянского тренера всегда важно выиграть за границей, но тот титул мы выиграли еще и особенным образом. Мы сделали камбэк на последней секунде последней игры сезона.

Как игрок — скудетто с «Сампдорией». Это была невозможная цель даже чтобы думать об этом, и невозможная для того, чтобы повторить.