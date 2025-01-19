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«Кальяри» победил «Лечче» в домашнем матче серии А

Алина Савинова
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«Кальяри» на своем поле обыграл «Лечче» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 4:1.

Счет на 42-й минуте игры открыл форвард гостей Сантьяго Пьеротти. Во втором тайме хозяева забили четыре гола подряд — у красно-синих отличились Джанлука Гаэтано, Себастьяно Луперто, Надир Дзортеа и Адам Оберт.

Гости с 73-й минуты играли в меньшинстве. За грубую игру был удален нападающий Анте Ребич.

«Кальяри» набрал 21 балл и вышел на 13-ю позицию в турнирной таблице. «Лечче» (20) опустился на 16-ю строчку.

Италия. Серия А. 21-й тур
19 янв, 17:00. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
4:1
Лечче

В другом матче дня «Парма» сыграла вничью с «Венецией» (1:1). «Парма» с 20 очками идет на 15-й позиции в серии А, «Венеция» (15) — на 19-й.

Италия. Серия А. 21-й тур
19 янв, 17:00. Ennio Tardini (Парма)
Парма
1:1
Венеция
Футбол
ФК Венеция
ФК Кальяри
ФК Лечче
ФК Парма
Серия А
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2
 Интер 19 13 5 1 48-17 44
3
 Аталанта 21 13 4 4 46-24 43
4
 Ювентус 21 8 13 0 34-17 37
5
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
6
 Болонья 20 8 9 3 32-26 33
7
 Фиорентина 20 9 6 5 33-21 33
8
 Милан 20 8 7 5 29-21 31
9
 Рома 21 7 6 8 31-27 27
10
 Удинезе 20 7 5 8 23-28 26
11
 Торино 21 5 8 8 21-26 23
12
 Дженоа 21 5 8 8 18-30 23
13
 Кальяри 21 5 6 10 23-34 21
14
 Лечче 21 5 5 11 15-36 20
15
 Парма 21 4 8 9 26-36 20
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