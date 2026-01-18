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18 января, 00:42

«Ювентус» проиграл «Кальяри» на выезде

Павел Лопатко
Фото Reuters

«Кальяри» победил «Ювентус» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 65-й минуте забил итальянский полузащитник Лука Маццителли.

«Кальяри» прервал серию из трех матчей без побед. Он занимает 15-е место в таблице чемпионата Италии с 22 очками после 21 игры. «Ювентус» проиграл впервые с 7 декабря, он идет на пятом месте (39 очков после 21 матча).

В следующем туре «Кальяри» 24 января сыграет на выезде с «Фиорентиной». «Ювентус» 25 января примет «Наполи».

Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур.
17 января, 22:45. Унипол Домус (Кальяри)
Кальяри
1:0
Ювентус

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ФК Кальяри
ФК Ювентус
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 Милан 0 0 0 0 0-0 0
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 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
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 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
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