«Кальяри» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Кальяри» сыграет с «Ювентусом» в серии А 23 февраля

«Кальяри» встретится с «Ювентусом» в рамках 26-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 23 февраля. Игра состоится на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Кальяри» — «Ювентус» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции федерального канала — платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам 25-ти туров серии А команда из Кальяри набрала 25 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Черно-белые с 46 баллом идут на пятой строчке чемпионата Италии.

Чемпионат Италии. Серия А. 26-й тур.

23 февраля 2025, 22:45. Унипол Домус (Кальяри)

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