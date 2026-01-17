«Кальяри» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии
«Кальяри» и «Ювентус» сыграют в матче 21-го тура чемпионата Италии в субботу, 17 января. Игру примет стадион «Унипол Домус» в Кальяри (Италия). Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Кальяри» — «Ювентус» можно в матч-центре нашего сайта.
Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.35 мск. Также игру в ретрансляции эфира федерального канала можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по платной подписке).
В чемпионате Италии-2025/26 «Кальяри» набрал 19 очков и занимает 16-е место в таблице, а «Ювентус» с 39 очками идет четвертым.
В предыдущем матче чемпионата красно-синие уступили «Дженоа» (0:3), а соперником «Старой синьоры» был «Кремонезе» (5:0).
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2
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3
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4
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5
|Милан
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6
|Ювентус
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7
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8
|Болонья
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9
|Лацио
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10
|Удинезе
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11
|Сассуоло
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12
|Торино
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13
|Парма
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14
|Кальяри
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15
|Фиорентина
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16
|Дженоа
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17
|Лечче
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18
|Венеция
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19
|Фрозиноне
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20
|Монца
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|0-0
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
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