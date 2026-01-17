«Кальяри» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Кальяри» и «Ювентус» сыграют в чемпионате Италии 17 января

«Кальяри» и «Ювентус» сыграют в матче 21-го тура чемпионата Италии в субботу, 17 января. Игру примет стадион «Унипол Домус» в Кальяри (Италия). Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Кальяри» — «Ювентус» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур.

17 января, 22:45. Унипол Домус (Кальяри)

Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.35 мск. Также игру в ретрансляции эфира федерального канала можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по платной подписке).

В чемпионате Италии-2025/26 «Кальяри» набрал 19 очков и занимает 16-е место в таблице, а «Ювентус» с 39 очками идет четвертым.

В предыдущем матче чемпионата красно-синие уступили «Дженоа» (0:3), а соперником «Старой синьоры» был «Кремонезе» (5:0).