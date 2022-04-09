«Ювентус» в гостях победил «Кальяри»

«Ювентус» в гостях победил «Кальяри» в матче 32-го тура чемпионата Италии. Туринцы одолели соперника со счетом 2:1.

Автором победного мяча стал нападающий «Юве» Душан Влахович.

«Ювентус» набрал 62 очка и остается на четвертом месте в серии А.

«Кальяри» потерпел пятое поражение подряд и занимает 17-ю строчку (25 очков).