«Кальяри» выкупил у «Наполи» голкипера Каприле
Вратарь Элиа Каприле стал игроком «Кальяри» на постоянной основе.
23-летний футболист с января выступал за красно-синих на правах аренды из «Наполи». Как сообщает пресс-служба неаполитанцев, «Кальяри» воспользовался правом выкупа, прописанном в арендном соглашении игрока. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма сделки составила 8 миллионов евро.
В минувшем сезоне Каприле провел 22 матча в серии А, пропустив 23 мяча и восемь встреч отыграв на ноль.
Новости