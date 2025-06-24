Футбол
24 июня, 13:06

«Кальяри» выкупил у «Наполи» голкипера Каприле

Алина Савинова

Вратарь Элиа Каприле стал игроком «Кальяри» на постоянной основе.

23-летний футболист с января выступал за красно-синих на правах аренды из «Наполи». Как сообщает пресс-служба неаполитанцев, «Кальяри» воспользовался правом выкупа, прописанном в арендном соглашении игрока. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма сделки составила 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Каприле провел 22 матча в серии А, пропустив 23 мяча и восемь встреч отыграв на ноль.

