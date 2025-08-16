«Кальяри» в серии пенальти победил «Виртус Энтеллу» в Кубке Италии

«Кальяри» дома обыграл «Виртус Энтеллу» в матче 1/32 финала Кубка Италии — 1:1 (пенальти 5:4).

На 45-й минуте счет открыл форвард хозяев Роберто Пикколи. На 86-й минуте «Кальяри» мог удвоить счет, но Йерри Мина не реализовал пенальти, а уже минуту спустя Алессандро Дейола забил в свои ворота и помог гостям сравнять счет.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Кальяри» — 5:4.