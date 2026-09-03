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Кальяри — Верона: счет и результат матча Кубка Италии 3 сентября 2026

«Верона» победила «Кальяри» в Кубке Италии

Руслан Минаев

«Верона» на выезде обыграла «Кальяри» в матче третьего раунда Кубка Италии — 2:1.

У гостей голы забили Абду Харруи и Самуэле Мулаттьери. У хозяев отличился Поль Менди.

«Верона» вышла в четвертый раунд и встретится с «Ромой» 2 декабря.

Кубок Италии. 1/16 финала.
03 сентября, 22:00. Унипол Домус (Кальяри)
Кальяри
1:2
Верона

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ФК Верона
ФК Кальяри
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Рома 3 3 0 0 10-1 9
2
 Интер 3 3 0 0 8-3 9
3
 Комо 3 2 1 0 7-3 7
4
 Милан 2 2 0 0 4-1 6
5
 Ювентус 2 2 0 0 3-0 6
6
 Лацио 2 2 0 0 2-0 6
7
 Аталанта 3 2 0 1 4-3 6
8
 Удинезе 2 1 1 0 4-3 4
9
 Сассуоло 2 1 0 1 3-3 3
10
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-1 3
11
 Наполи 3 1 0 2 5-5 3
12
 Кальяри 2 1 0 1 1-1 3
13
 Лечче 2 1 0 1 2-4 3
14
 Торино 3 1 0 2 4-5 3
15
 Болонья 2 0 0 2 0-2 0
16
 Парма 2 0 0 2 0-3 0
17
 Монца 2 0 0 2 3-7 0
18
 Венеция 2 0 0 2 0-4 0
19
 Дженоа 3 0 0 3 1-7 0
20
 Фиорентина 3 0 0 3 1-9 0
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.09 21:45 Дженоа – Комо 1 : 4
5.09 16:00 Фиорентина – Торино 1 : 2
5.09 19:00 Интер – Наполи 3 : 2
5.09 21:45 Рома – Аталанта 2 : 1
6.09 16:00 Фрозиноне – Венеция - : -
6.09 16:00 Парма – Монца - : -
6.09 19:00 Болонья – Сассуоло - : -
6.09 21:45 Ювентус – Милан - : -
7.09 19:00 Кальяри – Лечче - : -
7.09 21:45 Удинезе – Лацио - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 5
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 2
Ассан Камара
Ассан Камара

Удинезе

 2
П
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 4
Анди Диуф
Анди Диуф

Интер

 2
Рафик Бельгали
Рафик Бельгали

Торино

 1
И К Ж
Габриэле Кальвани
Габриэле Кальвани

Фрозиноне

 2 0 2
Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

Монца

 2 0 2
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 3 0 2
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