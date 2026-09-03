«Верона» победила «Кальяри» в Кубке Италии

«Верона» на выезде обыграла «Кальяри» в матче третьего раунда Кубка Италии — 2:1.

У гостей голы забили Абду Харруи и Самуэле Мулаттьери. У хозяев отличился Поль Менди.

«Верона» вышла в четвертый раунд и встретится с «Ромой» 2 декабря.