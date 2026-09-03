«Верона» победила «Кальяри» в Кубке Италии
«Верона» на выезде обыграла «Кальяри» в матче третьего раунда Кубка Италии — 2:1.
У гостей голы забили Абду Харруи и Самуэле Мулаттьери. У хозяев отличился Поль Менди.
«Верона» вышла в четвертый раунд и встретится с «Ромой» 2 декабря.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рома
|3
|3
|0
|0
|10-1
|9
|
2
|Интер
|3
|3
|0
|0
|8-3
|9
|
3
|Комо
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
4
|Милан
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
5
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
6
|Лацио
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
7
|Аталанта
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
8
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
9
|Сассуоло
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
10
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-1
|3
|
11
|Наполи
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|
12
|Кальяри
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
13
|Лечче
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
14
|Торино
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Болонья
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
16
|Парма
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
17
|Монца
|2
|0
|0
|2
|3-7
|0
|
18
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
19
|Дженоа
|3
|0
|0
|3
|1-7
|0
|
20
|Фиорентина
|3
|0
|0
|3
|1-9
|0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.09
|21:45
|Дженоа – Комо
|1 : 4
|5.09
|16:00
|Фиорентина – Торино
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Интер – Наполи
|3 : 2
|5.09
|21:45
|Рома – Аталанта
|2 : 1
|6.09
|16:00
|Фрозиноне – Венеция
|- : -
|6.09
|16:00
|Парма – Монца
|- : -
|6.09
|19:00
|Болонья – Сассуоло
|- : -
|6.09
|21:45
|Ювентус – Милан
|- : -
|7.09
|19:00
|Кальяри – Лечче
|- : -
|7.09
|21:45
|Удинезе – Лацио
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|5
|
|
Густаво Варела
Монца
|2
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|
|
Анди Диуф
Интер
|2
|
|
Рафик Бельгали
Торино
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Габриэле Кальвани
Фрозиноне
|2
|0
|2
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|2
|0
|2
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|3
|0
|2
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