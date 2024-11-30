«Кальяри» одержал победу над «Вероной»

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«Кальяри» переиграл «Верону» в матче 14-го тура чемпионата Италии — 1:0. Игра прошла на стадионе «Униполь Домус» в Кальяри.

Единственный гол забил нападающий Роберто Пикколи на 75-й минуте матча. Ассистировал ему полузащитник Маттиа Фаличи.