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Сегодня, 00:41

«Кальяри» одержал победу над «Вероной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Кальяри» переиграл «Верону» в матче 14-го тура чемпионата Италии — 1:0. Игра прошла на стадионе «Униполь Домус» в Кальяри.

Единственный гол забил нападающий Роберто Пикколи на 75-й минуте матча. Ассистировал ему полузащитник Маттиа Фаличи.

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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 13 9 2 2 20-9 29
2
 Интер 13 8 4 1 31-14 28
3
 Фиорентина 13 8 4 1 27-10 28
4
 Аталанта 13 9 1 3 34-16 28
5
 Лацио 13 9 1 3 28-14 28
6
 Ювентус 13 6 7 0 21-7 25
7
 Милан 12 5 4 3 20-14 19
8
 Болонья 12 4 6 2 15-16 18
9
 Удинезе 13 5 2 6 16-19 17
10
 Эмполи 13 3 7 3 10-11 16
11
 Торино 13 4 3 6 16-19 15
12
 Кальяри 14 3 5 6 15-24 14
13
 Рома 13 3 4 6 14-18 13
14
 Лечче 13 3 3 7 6-21 12
15
 Парма 13 2 6 5 17-21 12
16
 Верона 14 4 0 10 17-33 12
17
 Дженоа 13 2 5 6 11-24 11
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 Комо 13 2 4 7 13-25 10
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 Монца 13 1 6 6 11-16 9
20
 Венеция 13 2 2 9 11-22 8
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29.11 22:45
Кальяри – Верона
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