«Кальяри» одержал победу над «Вероной»
«Кальяри» переиграл «Верону» в матче 14-го тура чемпионата Италии — 1:0. Игра прошла на стадионе «Униполь Домус» в Кальяри.
Единственный гол забил нападающий Роберто Пикколи на 75-й минуте матча. Ассистировал ему полузащитник Маттиа Фаличи.
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|8
|4
|1
|27-10
|28
|
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|9
|1
|3
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|28
|
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|
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|3
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|6-21
|12
|
15
|Парма
|13
|2
|6
|5
|17-21
|12
|
16
|Верона
|14
|4
|0
|10
|17-33
|12
|
17
|Дженоа
|13
|2
|5
|6
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|11
|
18
|Комо
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|2
|4
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|13-25
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|
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|29.11
|22:45
|
Кальяри – Верона
|1 : 0
|30.11
|17:00
|
Комо – Монца
|- : -
|30.11
|20:00
|
Милан – Эмполи
|- : -
|30.11
|22:45
|
Болонья – Венеция
|- : -
|1.12
|14:30
|
Удинезе – Дженоа
|- : -
|1.12
|17:00
|
Парма – Лацио
|- : -
|1.12
|17:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|1.12
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|
Фиорентина – Интер
|- : -
|1.12
|22:45
|
Лечче – Ювентус
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|2.12
|22:45
|
Рома – Аталанта
|- : -
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Фиорентина
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Нуну Тавареш
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Валентино Лазаро
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|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|13
|1
|4
|
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Павел Давидович
Верона
|6
|1
|2
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
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|1
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