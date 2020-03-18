«Кальяри» вернется к тренировкам 23 марта, несмотря на пандемию

Руководство «Кальяри» приняло решение возобновить тренировки, несмотря на пандемию коронавируса. Как сообщает AFP, тренерский штаб объявил игрокам, что тренировки на базе возобновятся в понедельник, 23 марта. В целях безопасности занятия будут проводиться в небольших группах. При этом профсоюз футболистов Италии был против такого решения, считая, что оно подрывает меры, принятые против распространения коронавируса.

Ранее президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что серия А должна возобновить игры к 2 мая.

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