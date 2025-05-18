«Эмполи» обыграл «Монцу», «Торино» уступил «Лечче»

«Эмполи» на выезде обыграл «Монцу» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 3:1.

У гостей забили Лоренцо Коломбо, Маттиа Вити и Семуэль Пицциньякко. Единственный гол хозяев на счету Самуэле Биринделли.

«Эмполи» занимает 18-е место в турнирной таблице серии А с 31 очком. «Монца» идет на последней, 20-й строчке с 18 очками.

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур.

18 мая 2025, 21:45. U-Power Stadium (Монца)

В параллельном матче «Лечче» дома победил «Торино» — 1:0.

Единственный гол забил полузащитник хозяев Юльбер Рамадани.

«Лечче» занимает 17-е место в турнирной таблице серии А с 31 очком. «Торино» идет на 11-й строчке с 44 очками.

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур.

18 мая 2025, 21:45. Виа дель Маре (Лечче)

В остальных играх тура «Кальяри» разгромил «Венецию» (3:0), а «Верона» сыграла вничью с «Комо» (1:1).

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур.

18 мая 2025, 21:45. Унипол Домус (Кальяри)