«Кальяри» усилился полузащитником «Фиорентины»

«Кальяри» объявил о переходе в команду полузащитника «Фиорентины» Альфреда Данкана.

27-летний ганец проведет остаток сезона-2020/21 в «Кальяри» на правах аренды. У клуба есть право выкупа футболиста.

В сезоне-2020/21 Данкан провел 5 матчей за «Фиорентину», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.