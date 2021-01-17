«Кальяри» усилился полузащитником «Фиорентины»
15:59
«Кальяри» объявил о переходе в команду полузащитника «Фиорентины» Альфреда Данкана.
27-летний ганец проведет остаток сезона-2020/21 в «Кальяри» на правах аренды. У клуба есть право выкупа футболиста.
Alfred ha scelto la ? numero 3??2??.— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) January 17, 2021
?: https://t.co/xtyhz6EFa0#forzaCasteddu #Duncan pic.twitter.com/cCe9RLuEEA
В сезоне-2020/21 Данкан провел 5 матчей за «Фиорентину», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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