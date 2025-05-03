«Комо» обыграл «Парму», «Удинезе» победил «Кальяри»

«Комо» на выезде обыграл «Парму» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол забил полузащитник гостей Габриэл Стрефецца.

«Комо» благодаря победе вышел на 10-е место в турнирной таблице серии А с 45 очками, опередив «Торино» (44). «Парма» идет на 16-й строчке с 32 очками.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур.

03 мая, 16:00. Ennio Tardini (Парма)

В параллельном матче «Удинезе» на выезде выиграл у «Кальяри» — 2:1.

У гостей отличились Ойер Саррага и Томас Кристенсен, единственный гол хозяев забил Надир Зортеа.

«Удинезе» занимает 12-е место в турнирной таблице серии А с 44 очками, уступая «Торино» по дополнительным показателям. «Кальяри» идет на 14-й строчке с 33 очками.