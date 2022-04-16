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Сегодня, 15:43

«Кальяри» с минимальным счетом победил «Сассуоло»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Кальяри» с минимальным счетом победил «Сассуоло» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 1:0.

«Кальяри» набрал 28 очков и оторвался от зоны вылета. Команда идет на 17-м месте.

«Сассуоло» остался на девятой строчке в турнирной таблице (46 очков).

Италия. Серия А. 33-й тур
16 апр, 13:30. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
1:0
Сассуоло
Голы
Дейола, 42 (1:0)
Кальяри
Краньо Белланова (Дзаппа, 87) Альтаре Далберт Карбони Ловато Марин Дейола (Рог, 69) Грасси (Базелли, 74) Бальде (Паволетти, 68) Жоау Педру (Перейро, 87)
Сассуоло
Консильи Кирикеш Толян (Руан, 21) Феррари Кирьякопулос (Рожериу, 66) Лопес Фраттези (Джуричич, 82) Траоре Распадори Скамакка (Матеус Энрике, 82) Дефрель (Сейде, 66)
Предупреждения
Ловато 45+4’, Перейро 90+4’  -  Руан 27’, Траоре 45+5’
Судьи
Масса (Италия)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Основные источники исследования

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
7
 Фиорентина 31 16 5 10 52-40 53
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 31 9 12 10 46-48 39
12
 Торино 31 10 9 12 35-30 39
13
 Болонья 31 10 7 14 34-44 37
14
 Эмполи 32 8 10 14 41-56 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 32 8 5 19 39-54 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 31 5 7 19 26-57 22
20
 Салернитана 31 3 7 21 23-71 15
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38 тур
15.04 20:00
Специя – Интер
 1 : 3
15.04 22:00
Милан – Дженоа
 2 : 0
16.04 13:30
Кальяри – Сассуоло
 1 : 0
16.04 15:30
Сампдория – Салернитана
 - : -
16.04 15:30
Удинезе – Эмполи
 - : -
16.04 17:30
Фиорентина – Венеция
 - : -
16.04 19:30
Ювентус – Болонья
 - : -
16.04 21:45
Лацио – Торино
 - : -
18.04 20:00
Наполи – Рома
 - : -
18.04 22:00
Аталанта – Верона
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

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Ювентус

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Верона

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Сассуоло

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Ромеро Луис Альберто

Лацио

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 24 1 9
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 27 1 6
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

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