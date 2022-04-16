«Кальяри» с минимальным счетом победил «Сассуоло»

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«Кальяри» с минимальным счетом победил «Сассуоло» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 1:0.

«Кальяри» набрал 28 очков и оторвался от зоны вылета. Команда идет на 17-м месте.

«Сассуоло» остался на девятой строчке в турнирной таблице (46 очков).