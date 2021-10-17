«Кальяри» победил «Сампдорию» в чемпионате Италии
«Кальяри» победил «Сампдорию» в матче 8-го тура чемпионате Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе «Кальяри» дубль оформил Жоау Педру. Еще один гол забил Мартин Касерес.
У «Сампдории» отличился Мортен Торсби.
Чемпионат Италии. Серия А
8-й тур
«Кальяри» — «Сампдория» — 3:1 (1:0)
Голы: Жоау Педру, 4 (1:0). Касерес, 74 (2:0). Торсби, 82 (2:1). Жоау Педру, 90+4 (3:1).
«Кальяри»: Краньо, Годин (Чеппителли, 58), Касерес, Ликояннис, Далберт (Дейола, 11), Карбони, Стротман, Нандес, Марин, Жоау Педру, Бальде (Паволетти, 87).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски (Депаоли, 87), Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 65), Адриэн Силва, Кандрева, Торсби, Аскильдсен (Верре, 64), Квальярелла, Габбьядини (Капуто, 53).
Предупреждения: Карбони, 13. Торсби, 51. Дейола, 55. Йосида, 59. Стротман, 86. Паволетти, 90+1.
Судья: Маркетти (Италия).
17 октября. Кальяри. Стадион «Унипол Домус».
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