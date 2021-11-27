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«Салернитана» вырвала ничью у «Кальяри», забив на 91-й минуте

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«Кальяри» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 14-го тура чемпионата Италии — 1:1. На 73-й минуте Леонардо Паволетти открыл счет. В концовке встречи соперникам удалось отыграться благодаря голу Федерико Бонаццоли.

«Кальяри» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице серии А, а «Салернитана» — на последнем.

Италия. Серия А. 14-й тур
26 нояб, 22:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
1:1
Салернитана
Голы
Паволетти, 73 (1:0), Бонаццоли, 90 (1:1)
Кальяри
Краньо Касерес Белланова (Ликояннис, 76 ) Чеппителли Далберт (Паволетти, 60 ) Карбони Марин Нандес Грасси (Стротман, 46 ) Бальде (Дейола, 83 ) Жоау Педру
Салернитана
Белец Весели Раньери (Капецци, 85) Дьембер Гальоло Ди Таккио (Кешрида, 84) Кулибали Оби (Вергани, 85) Бонаццоли Джурич (Сими, 79) Гондо (Зортеа, 40)
Предупреждения
Грасси 27, Далберт 30, Паволетти 78  -  Весели 84
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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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