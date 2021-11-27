«Салернитана» вырвала ничью у «Кальяри», забив на 91-й минуте
«Кальяри» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 14-го тура чемпионата Италии — 1:1. На 73-й минуте Леонардо Паволетти открыл счет. В концовке встречи соперникам удалось отыграться благодаря голу Федерико Бонаццоли.
«Кальяри» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице серии А, а «Салернитана» — на последнем.
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