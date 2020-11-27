Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Кальяри» расторг контракт с Бирсой

15:46

«Кальяри» объявил о расторжении контракта с полузащитником Вальтером Бирсой.

34-летний словенец подписал контракт с клубом в январе 2019 года и провел за команду 28 матчей, не отличившись результативными действиями. Игрок не появлялся на поле в сезоне-2020/21.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир