«Кальяри» расторг контракт с Бирсой

«Кальяри» объявил о расторжении контракта с полузащитником Вальтером Бирсой.

34-летний словенец подписал контракт с клубом в январе 2019 года и провел за команду 28 матчей, не отличившись результативными действиями. Игрок не появлялся на поле в сезоне-2020/21.