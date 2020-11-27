«Кальяри» расторг контракт с Бирсой
15:46
«Кальяри» объявил о расторжении контракта с полузащитником Вальтером Бирсой.
34-летний словенец подписал контракт с клубом в январе 2019 года и провел за команду 28 матчей, не отличившись результативными действиями. Игрок не появлялся на поле в сезоне-2020/21.
? | ACCORDO— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) November 26, 2020
Risoluzione contrattuale con Birsa.
Buona fortuna, Valter!
?? https://t.co/JCosJdsaTw pic.twitter.com/P6tz90QtLU
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю