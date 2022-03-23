«Кальяри» продлил контракт с защитником Альтаре до 2026 года

«Кальяри» продлил контракт с защитником Джордже Альтаре. Новое соглашение рассчитано до 2026 года, сообщает сайт клуба.

Прежнее соглашение с 23-летним игроком истекало предстоящим летом.

Альтаре является выпускником академии «Милана», за «Дженоа» он выступает с 2020 года.

В этом сезоне он провел за команду 14 матчей во всех турнирах (речь идет о чемпионате и Кубке Италии).