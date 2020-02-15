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«Кальяри» пожизненно дисквалифицировал трех фанатов за расизм

04:50
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«Кальяри» на официальном сайте объявил, что три болельщика были пожизненно дисквалифицированы за дискриминационные и оскорбительные высказываниями по ходу домашних матчей в течение последних нескольких месяцев.

Выявление нарушителей стало возможным благодаря скоординированным действиям стюардов и персонала, ответственного за внутреннюю безопасность клуба. В соответствии с действующим нормативным кодексом, но прежде всего для защиты болельщиков «Кальяри», города Кальяри и всей Сардинии, которых отличают гостеприимство и уважение, были наложены ограничения на постоянной основе, что не позволит тем, кто запятнал себя этими прискорбными действиями, посещать «Сардиния Арену», — говорится в заявлении.

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