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13 сентября 2025, 17:59

«Кальяри» дома победил «Парму» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Кальяри» на своем поле обыграл «Парму» в матче 3-го тура итальянской серии А — 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Йерри Мины (33-я минута) и Маттиа Феличи (77-я).

«Кальяри» (4 очка) поднялся на шестое место в серии А. «Парма» (1) идет предпоследней в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур.
13 сентября 2025, 16:00. Унипол Домус (Кальяри)
Кальяри
2:0
Парма

Источник: Таблица серии А
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