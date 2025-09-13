«Кальяри» дома победил «Парму» в серии А

«Кальяри» на своем поле обыграл «Парму» в матче 3-го тура итальянской серии А — 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Йерри Мины (33-я минута) и Маттиа Феличи (77-я).

«Кальяри» (4 очка) поднялся на шестое место в серии А. «Парма» (1) идет предпоследней в турнирной таблице.