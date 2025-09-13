«Кальяри» дома победил «Парму» в серии А
«Кальяри» на своем поле обыграл «Парму» в матче 3-го тура итальянской серии А — 2:0.
Победу хозяевам принесли голы Йерри Мины (33-я минута) и Маттиа Феличи (77-я).
«Кальяри» (4 очка) поднялся на шестое место в серии А. «Парма» (1) идет предпоследней в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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|Рома
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4
|Комо
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5
|Милан
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|Ювентус
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10
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11
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12
|Торино
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13
|Парма
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14
|Кальяри
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15
|Фиорентина
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16
|Дженоа
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|0-0
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17
|Лечче
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|0-0
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18
|Венеция
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|0-0
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19
|Фрозиноне
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20
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
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|Рома – Фиорентина
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