«Кальяри», «Парма» и «Лион» готовы пригласить Раньери
Несколько топ-клубов Европы готовы пригласить на пост главного тренера Клаудио Раньери, сообщает Football Italia.
По данным источника, в 69-летнем итальянском специалисте заинтересованы «Кальяри», «Парма», «Лион» и мексиканский «Монтеррей». Скорее всего, Раньери возглавит один из итальянских клубов, так как не планирует покидать эту страну.
На данный момент специалист возглавляет «Сампдорию», которую покинет по окончании текущего сезона. Команда в 38 матчах серии А набрала 52 балла и расположилась на 9-м месте в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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