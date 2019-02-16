"Кальяри" - "Парма": прямая видеотрансляция матча в 20.00

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Кальяри" сыграет с "Пармой". Матч пройдет в субботу, 16 февраля и начнется в 20:00 по московскому времени.

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Следить за матчем "Кальяри" – "Парма" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.00 (время московское).