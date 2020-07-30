«Кальяри» обыграл «Ювентус», «Фиорентина» благодаря хет-трику Кьезы разгромила «Болонью»

«Кальяри» в домашнем матче 37-го тура обыграл «Ювентус» — 2:0. Голы на счету Луки Гальяно и Джованни Симеоне. Туринцы в прошлом туре обеспечили себе чемпионское звание.

«Фиорентина» дома разгромила «Болонью» — 4:0. Хет-трик оформил Федерико Кьеза, еще один гол на счету Николы Миленковича.

Также «Торино» дома уступил «Роме» — 2:3. В составе хозяев отличились Алехандро Беренгер и Уилфрид Синго. У гостей забили Эдин Джеко, Крис Смоллинг и Амаду Диавара (с пенальти).

Чемпионат Италии. Серия А

37-й тур

«Кальяри» — «Ювентус» — 2:0 (2:0)

Голы: Гальяно, 8 (1:0). Симеоне, 45+2 (2:0).

«Кальяри»: Краньо, Клаван, Маттьелло, Чеппителли, Валюкевич, Ионицэ, Жоау Педру (Перейро, 88), Рог (Палоски, 47), Фараго, Симеоне (Бирса, 84), Гальяно (Ликояннис, 46).

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Алекс Сандру, Ругани, Пьянич (Матюиди, 61), Бентанкур (Петерс, 76), Мураторе (Дзанимаккья, 61), Криштиану Роналду, Игуаин (Оливьери, 88), Куадрадо, Бернардески.

Предупреждения: Рог, 17. Пьянич, 24. Жоау Педру, 64.

Судья: Герсини (Италия).

29 июля. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».

«Фиорентина» — «Болонья» — 4:0 (0:0)

Голы: Кьеза, 48 (1:0). Кьеза, 54 (2:0). Миленкович, 74 (3:0). Кьеза, 89 (4:0).

«Фиорентина»: Терраччано (Бранколини, 85), Касерес, Пеццела, Венути (Лирола, 67), Далберт (Терзич, 84), Миленкович, Кастровилли, Пульгар, Геззаль (Данкан, 55), Кьеза, Кутроне (Куаме, 67).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра (Бонини, 84), Мбай, Денсвил, Корбо, Медель (Сванберг, 63), Сориано (Схаутен, 63), Домингес (Балдурссон, 63), Сансоне, Орсолини (Ювара, 75), Барроу.

Предупреждения: Геззаль, 29. Корбо, 80. Далберт, 81.

Судья: Ди Белло (Италия).

29 июля. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

«Торино» — «Рома» — 2:3 (1:2)

Голы: Беренгер, 14 (1:0). Джеко, 16 (1:1). Смоллинг, 23 (1:2). Диавара, 61 — с пенальти (1:3). Синго, 65 (2:3).

«Торино»: Уйкани, Ансальди (Белотти, 75), Нкулу, Лянко (Джиджи, 46), Бремер, Синго (Адопо, 88), Мейте, Лукич, Дзадза, Верди, Беренгер (Эйна, 81).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Спинаццола (Дзаппакоста, 50), Бруну Перес (Роджер Ибаньес, 72), Манчини, Мхитарян (Перотти, 90+3), Кристанте (Верету, 72), Диавара, Джеко, Перес (Дзаньоло, 73).

Предупреждения: Лянко, 23. Перес, 35. Манчини, 38. Мейте, 54. Дзаньоло, 81.

Судья: Пиччинини (Италия).

29 июля. Турин. Стадион Олимпийский.