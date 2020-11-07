«Кальяри» обыграл «Сампдорию»
«Кальяри» победил «Сампдорию» (2:0) в матче седьмого тура чемпионата Италии. В составе победителей отличились Жоау Педру (с пенальти) и Наитан Нандес.
Чемпионат Италии. Серия А
7-й тур
«Кальяри» — «Сампдория» — 2:0 (0:0)
Голы: Жоау Педру, 48 — с пенальти (1:0). Нандес, 68 (2:0).
«Кальяри»: Краньо, Годин, Ликояннис, Дзаппа (Пизакане, 90+1), Валюкевич, Жоау Педру, Рог, Нандес (Калигара, 90+1), Марин (Соттиль, 46), Симеоне (Паволетти, 86), Унас (Трамони, 90+1).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Тонелли, Ауджелло, Кандрева (Верре, 81), Экдаль (Адриэн Силва, 77), Рамирес (Дамсгор, 43), Янкто (Лерис, 77), Торсби, Квальярелла (Ла Гумина, 77).
Предупреждения: Тонелли, 64. Адриэн Силва, 83.
Удаление: Ауджелло, 40.
Судья: Айрольди.
7 ноября. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».
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