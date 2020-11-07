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«Кальяри» обыграл «Сампдорию»

19:07
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«Кальяри» победил «Сампдорию» (2:0) в матче седьмого тура чемпионата Италии. В составе победителей отличились Жоау Педру (с пенальти) и Наитан Нандес.

Чемпионат Италии. Серия А

7-й тур

«Кальяри» — «Сампдория» — 2:0 (0:0)

Голы: Жоау Педру, 48 — с пенальти (1:0). Нандес, 68 (2:0).

«Кальяри»: Краньо, Годин, Ликояннис, Дзаппа (Пизакане, 90+1), Валюкевич, Жоау Педру, Рог, Нандес (Калигара, 90+1), Марин (Соттиль, 46), Симеоне (Паволетти, 86), Унас (Трамони, 90+1).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Тонелли, Ауджелло, Кандрева (Верре, 81), Экдаль (Адриэн Силва, 77), Рамирес (Дамсгор, 43), Янкто (Лерис, 77), Торсби, Квальярелла (Ла Гумина, 77).

Предупреждения: Тонелли, 64. Адриэн Силва, 83.

Удаление: Ауджелло, 40.

Судья: Айрольди.

7 ноября. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».

Кальяри — Сампдория

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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