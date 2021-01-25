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«Кальяри» объявил о продлении контракта с главным тренером Ди Франческо

13:14
Эусебио Ди Франческо. Фото AFP
Эусебио Ди Франческо. Фото AFP
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«Кальяри» объявил о подписании нового контракта с главным тренером Эусебио Ди Франческо. Новое соглашение 51-летнего специалиста с клубом рассчитано до лета 2023 года.

Ди Франческо возглавил «Кальяри» летом 2020 года. Под его руководством команда в 19 турах серии A набрала 14 очков и расположилась на 18-м месте в турнирной таблице. «Кальяри» не может победить 12 матчей подряд.

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