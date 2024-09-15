Гол и результативная передача Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Кальяри»

«Наполи» на выезде одержал победу над «Кальяри» в матче 4-го тура чемпионата Италии — 4:0.

Счет в игре открыл защитник неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо на 18-й минуте. Во втором тайме отличились Хвича Кварацхелия и Ромелу Лукаку, которые забили с передачи друг друга. В добавленное время Алессандро Буонджорно забил четвертый гол гостей.

«Наполи» одержал третью победу подряд и с 9 очками вышел на первое место в серии А. «Кальяри» заработал 2 балла за четыре матча и располагается на 19-й позиции.

21 сентября «Наполи» отправится в гости к «Ювентусу», а «Кальяри» днем ранее примет «Эмполи».