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Сегодня, 21:01

Гол и результативная передача Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Кальяри»

Алина Савинова
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«Наполи» на выезде одержал победу над «Кальяри» в матче 4-го тура чемпионата Италии — 4:0.

Счет в игре открыл защитник неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо на 18-й минуте. Во втором тайме отличились Хвича Кварацхелия и Ромелу Лукаку, которые забили с передачи друг друга. В добавленное время Алессандро Буонджорно забил четвертый гол гостей.

«Наполи» одержал третью победу подряд и с 9 очками вышел на первое место в серии А. «Кальяри» заработал 2 балла за четыре матча и располагается на 19-й позиции.

21 сентября «Наполи» отправится в гости к «Ювентусу», а «Кальяри» днем ранее примет «Эмполи».

Италия. Серия А. 4-й тур
15 сент, 19:00. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
0:4
Наполи

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Кальяри
ФК Наполи
Серия А
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 4 3 0 1 9-4 9
2
 Ювентус 4 2 2 0 6-0 8
3
 Торино 4 2 2 0 5-3 8
4
 Интер 3 2 1 0 8-2 7
5
 Удинезе 3 2 1 0 4-2 7
6
 Верона 3 2 0 1 5-3 6
7
 Эмполи 4 1 3 0 3-2 6
8
 Аталанта 4 2 0 2 8-8 6
9
 Милан 4 1 2 1 9-6 5
10
 Дженоа 4 1 2 1 4-5 5
11
 Лацио 3 1 1 1 6-5 4
12
 Парма 3 1 1 1 4-4 4
13
 Лечче 4 1 1 2 1-6 4
14
 Фиорентина 4 0 3 1 5-6 3
15
 Рома 4 0 3 1 2-3 3
16
 Болонья 4 0 3 1 4-7 3
17
 Комо 4 0 2 2 3-7 2
18
 Кальяри 4 0 2 2 1-6 2
19
 Монца 3 0 2 1 2-3 2
20
 Венеция 4 0 1 3 1-8 1
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14.09 16:00
Комо – Болонья
 2 : 2
14.09 19:00
Эмполи – Ювентус
 0 : 0
14.09 21:45
Милан – Венеция
 4 : 0
15.09 13:30
Дженоа – Рома
 1 : 1
15.09 16:00
Аталанта – Фиорентина
 3 : 2
15.09 16:00
Торино – Лечче
 0 : 0
15.09 19:00
Кальяри – Наполи
 0 : 4
15.09 21:45
Монца – Интер
 - : -
16.09 19:30
Парма – Удинезе
 - : -
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Аталанта

 4
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Ромелу Лукаку

Наполи

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Давид Нерес

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Лацио

 2
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 2
И К Ж
Патрик Доргу

Патрик Доргу

Лечче

 3 1 0
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Удинезе

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