«Наполи» обыграл «Кальяри» и поднялся на второе место в Серии А

«Наполи» в гостях переиграл «Кальяри» в матче 30-го тура итальянской Серии А — 1:0.

Единственный гол на второй минуте встречи забил полузащитник неаполитанцев Скотт Мактоминай.

«Наполи» (62 очка) одержал четвертую победу подряд и поднялся на второе место в Серии А, обойдя «Милан» (60), но у красно-черных есть игра в запасе.

«Кальяри» (30 очков) потерпел третье поражение кряду и идет 15-м в турнирной таблице.