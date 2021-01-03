«Наполи» одержал первую победу за четыре матча, разгромив «Кальяри»

«Наполи» прервал безвыигрышную серию в чемпионате Италии, разгромив «Кальяри». Неаполитанцы одержали крупную победу в рамка 15-го тура серии А — 4:1.

«Наполи» одержал первую победу за последние четыре матча.

Чемпионат Италии. Серия А

15-й тур

«Кальяри» — «Наполи» — 1:4 (0:1)

Голы: Зелиньски, 25 (0:1). Жоау Педру, 60 (1:1). Зелиньски, 62 (1:2). Лосано, 74 (1:3). Инсинье, 86 — с пенальти (1:4).

«Кальяри»: Краньо, Ликояннис, Чеппителли, Дзаппа, Валюкевич, Жоау Педру (Калигара, 83), Перейро (Трамони, 57), Нандес, Марин, Симеоне (Паволетти, 83), Соттиль (Трипальделли, 68).

«Наполи»: Оспина, Манолас (Ррахмани, 88), Мариу Руй (Гулям, 87), Максимович, Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 77), Бакайоко (Лоботка, 88), Руис, Инсинье, Петанья (Политано, 77), Лосано.

Предупреждения: Ликояннис, 31. Соттиль, 53. Зелиньски, 71. Калигара, 85.

Удаление: Ликояннис, 65.

Судья: Манганьелло (Италия).

3 января. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».