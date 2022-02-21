«Наполи» ушел от поражения в матче против «Кальяри»

«Кальяри» принимал «Наполи» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Причем неаполитанцы ушли от поражения в самой концовке матча. Гол в составе «Наполи» забил нападающий Виктор Осимхен.

«Наполи» набрал 54 очка и занимает третье место в серии А. «Кальяри» остался в зоне вылета, на 18-й строчке (22 очка).