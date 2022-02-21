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Сегодня, 22:55

«Наполи» ушел от поражения в матче против «Кальяри»

Иван Шитик
Корреспондент

«Кальяри» принимал «Наполи» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Причем неаполитанцы ушли от поражения в самой концовке матча. Гол в составе «Наполи» забил нападающий Виктор Осимхен.

«Наполи» набрал 54 очка и занимает третье место в серии А. «Кальяри» остался в зоне вылета, на 18-й строчке (22 очка).

Италия. Серия А. 26-й тур
21 февр, 21:00. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
1:1
Наполи
Голы
Перейро, 58 (1:0), Осимхен, 87 (1:1)
Кальяри
Краньо Гольданига Белланова Альтаре Далберт (Ликояннис, 90+5) Ловато Базелли (Дзаппа, 82) Дейола Перейро (Паволетти, 83) Грасси (Марин, 75) Жоау Педру
Наполи
Оспина Жуан Жезус (Руис, 67) Мариу Руй Ррахмани Ди Лоренцо (Малькюи, 27, Дзаноли, 83) Кулибали Демме (Осимхен, 67) Эльмас Зелиньски Мертенс Петанья (Унас, 67)
Предупреждения
Жоау Педру 35’  -  Малькюи 42’, Кулибали 64’
Судьи
Мариани (Италия)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/
ФК Кальяри
ФК Наполи
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Милан 26 17 5 4 52-28 56
2
 Интер 25 16 6 3 55-22 54
3
 Наполи 26 16 6 4 47-18 54
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Сассуоло 26 8 9 9 43-44 33
12
 Эмполи 26 8 7 11 38-50 31
13
 Удинезе 25 6 10 9 34-41 28
14
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 25 7 5 13 27-46 26
17
 Кальяри 26 4 10 12 26-47 22
18
 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
19
 Дженоа 26 1 13 12 22-47 16
20
 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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18.02 22:45
Ювентус – Торино
 1 : 1
19.02 17:00
Сампдория – Эмполи
 2 : 0
19.02 20:00
Рома – Верона
 2 : 2
19.02 22:45
Салернитана – Милан
 2 : 2
20.02 14:30
Фиорентина – Аталанта
 1 : 0
20.02 17:00
Венеция – Дженоа
 1 : 1
20.02 20:00
Интер – Сассуоло
 0 : 2
20.02 22:45
Удинезе – Лацио
 1 : 1
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