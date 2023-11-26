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«Кальяри» и «Монца» сыграли вничью в серии А

Алина Савинова
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«Кальяри» дома сыграл вничью с «Монцей» в матче 13-го тура серии А — 1:1.

За хозяев гол забил Альберто Доссена на 10-й минуте встречи. У гостей отличился Мирко Марич (61-я минута).

«Монца» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 18 очками. У «Кальяри» 10 очков и 18-я позиция.

Италия. Серия А. 13-й тур
26 нояб, 14:30. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
1:1
Монца

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Кальяри
ФК Монца
Серия А
0
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3
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4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
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