«Кальяри» и «Монца» сыграли вничью в серии А

«Кальяри» дома сыграл вничью с «Монцей» в матче 13-го тура серии А — 1:1.

За хозяев гол забил Альберто Доссена на 10-й минуте встречи. У гостей отличился Мирко Марич (61-я минута).

«Монца» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 18 очками. У «Кальяри» 10 очков и 18-я позиция.