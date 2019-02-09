"Кальяри" мог опоздать на матч с "Миланом" из-за акции протеста фермеров

Протестующие фермеры окружили базу "Кальяри" и не давали команде добраться до аэропорта, чтобы вылететь на матч с "Миланом", сообщает Football Italia.

Примерно сотня участников акции протеста припарковала свои машины на дороге. Манифестанты перекрыли трассу и принялись выливать молоко на асфальт. Команде удалось отправить на выездной матч только после того, как ее игроки заверили участников акции протеста, что они находятся на их стороне.

Матч "Милан" - "Кальяри" пройдет в воскресенье, 10 февраля. Начало встречи в 22:30 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

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