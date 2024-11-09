«Милан» не удержал победу над «Кальяри» после дубля Леау
«Милан» на выезде сыграл вничью с «Кальяри» в матче 12-го тура итальянской серии А — 3:3.
Дубль у красно-черных оформил Рафаэль Леау. Португалец забил на 15-й и 40-й минутах. Еще один мяч на 69-й минуте записал на свой счет Тэмми Абрахам.
У хозяев дублем отличился Габриэле Дзаппа (53-я и 89-я), один гол в активе Надира Зортеа (2-я минута).
«Милан» (18 очков) занимает седьмое место в серии А. «Кальяри» (10) идет на 16-й строчке в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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|7.11
|22:45
|
Дженоа – Комо
|1 : 1
|8.11
|22:45
|
Лечче – Эмполи
|1 : 1
|9.11
|17:00
|
Венеция – Парма
|1 : 2
|9.11
|20:00
|
Кальяри – Милан
|3 : 3
|9.11
|22:45
|
Ювентус – Торино
|- : -
|10.11
|14:30
|
Аталанта – Удинезе
|- : -
|10.11
|17:00
|
Рома – Болонья
|- : -
|10.11
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|- : -
|10.11
|20:00
|
Монца – Лацио
|- : -
|10.11
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
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Матео Ретеги
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|11
|
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Маркус Тюрам
Интер
|7
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Адемола Лукман
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|П
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Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
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Ромелу Лукаку
Наполи
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Рафаэл Леау
Милан
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|И
|К
|Ж
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Джексон Чачуа
Верона
|10
|1
|4
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|7
|1
|2
|
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Павел Давидович
Верона
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