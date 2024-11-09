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«Милан» не удержал победу над «Кальяри» после дубля Леау

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Милан» на выезде сыграл вничью с «Кальяри» в матче 12-го тура итальянской серии А — 3:3.

Дубль у красно-черных оформил Рафаэль Леау. Португалец забил на 15-й и 40-й минутах. Еще один мяч на 69-й минуте записал на свой счет Тэмми Абрахам.

У хозяев дублем отличился Габриэле Дзаппа (53-я и 89-я), один гол в активе Надира Зортеа (2-я минута).

«Милан» (18 очков) занимает седьмое место в серии А. «Кальяри» (10) идет на 16-й строчке в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 12-й тур
09 нояб, 20:00. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
3:3
Милан

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Кальяри
ФК Милан
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