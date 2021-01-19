«Милан» обыграл «Кальяри», Ибрагимович сделал дубль

«Милан» победил «Кальяри» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 2:0. Оба мяча провел 39-летний форвард Златан Ибрагимович.

Швед вышел в стартовом составе в игре серии A впервые с 18 ноября, причем в тот день он также оформил дубль (3:1 с «Наполи»).

Ибрагимович забивает в девяти матчах подряд из тех, в которых вышел в стартовом составе. Кроме того, на его счету есть хотя бы один гол 23 года подряд, с 1999-го. Всего в нынешнем сезоне серии A Златан отыграл восемь матчей и забил 12 мячей.

«Милан» вернулся в единоличные лидеры таблицы, на 3 очка оторвавшись от «Интера».

Чемпионат Италии

Серия А

18-й тур

«Кальяри» — «Милан» — 0:2 (0:1)

Голы: Ибрагимович, 7 — с пенальти (0:1). Ибрагимович, 52 (0:2).

«Кальяри»: Краньо, Годин, Ликояннис, Чеппителли, Дзаппа (Черри, 80), Наингголан, Жоау Педру, Данкан (Олива, 69), Перейро (Соттиль, 57), Марин, Симеоне (Паволетти, 80).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер (Калюлю, 46), Романьоли, Калабрия, Далот, Кессье, Диас (Конти, 83), Тонали, Ибрагимович, Самуэль Кастильехо, Хауге (Салемакерс, 66).

Предупреждения: Романьоли, 39. Салемакерс, 68. Годин, 83. Чеппителли, 88.

Удаление: Салемакерс, 74.

Судья: Абиссо.

18 января. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».