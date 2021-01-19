«Милан» обыграл «Кальяри», Ибрагимович сделал дубль
«Милан» победил «Кальяри» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 2:0. Оба мяча провел 39-летний форвард Златан Ибрагимович.
Швед вышел в стартовом составе в игре серии A впервые с 18 ноября, причем в тот день он также оформил дубль (3:1 с «Наполи»).
Ибрагимович забивает в девяти матчах подряд из тех, в которых вышел в стартовом составе. Кроме того, на его счету есть хотя бы один гол 23 года подряд, с 1999-го. Всего в нынешнем сезоне серии A Златан отыграл восемь матчей и забил 12 мячей.
«Милан» вернулся в единоличные лидеры таблицы, на 3 очка оторвавшись от «Интера».
Чемпионат Италии
Серия А
18-й тур
«Кальяри» — «Милан» — 0:2 (0:1)
Голы: Ибрагимович, 7 — с пенальти (0:1). Ибрагимович, 52 (0:2).
«Кальяри»: Краньо, Годин, Ликояннис, Чеппителли, Дзаппа (Черри, 80), Наингголан, Жоау Педру, Данкан (Олива, 69), Перейро (Соттиль, 57), Марин, Симеоне (Паволетти, 80).
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер (Калюлю, 46), Романьоли, Калабрия, Далот, Кессье, Диас (Конти, 83), Тонали, Ибрагимович, Самуэль Кастильехо, Хауге (Салемакерс, 66).
Предупреждения: Романьоли, 39. Салемакерс, 68. Годин, 83. Чеппителли, 88.
Удаление: Салемакерс, 74.
Судья: Абиссо.
18 января. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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