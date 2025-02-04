«Лацио» на выезде победил «Кальяри»

«Лацио» в матче 23-го тура чемпионата Италии на выезде обыграл «Кальяри» со счетом 2:1.

В составе римлян отличились Маттиа Цакканьи и Валентин Кастельанос, хозяева ответили точным ударом Роберто Пикколи.

После этого матча «Лацио» с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Кальяри» с 21 очком — на 17-й строчке.