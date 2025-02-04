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Сегодня, 00:39

«Лацио» на выезде победил «Кальяри»

Сергей Разин
корреспондент
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«Лацио» в матче 23-го тура чемпионата Италии на выезде обыграл «Кальяри» со счетом 2:1.

В составе римлян отличились Маттиа Цакканьи и Валентин Кастельанос, хозяева ответили точным ударом Роберто Пикколи.

После этого матча «Лацио» с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Кальяри» с 21 очком — на 17-й строчке.

Италия. Серия А. 23-й тур.
03 февр, 22:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
1:2
Лацио

ФК Кальяри
ФК Лацио
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1
 Наполи 23 17 3 3 38-16 54
2
 Интер 22 15 6 1 56-19 51
3
 Аталанта 23 14 5 4 49-26 47
4
 Лацио 23 13 3 7 40-31 42
5
 Ювентус 23 9 13 1 39-20 40
6
 Фиорентина 22 11 6 5 37-23 39
7
 Болонья 22 9 10 3 35-27 37
8
 Милан 22 9 8 5 33-24 35
9
 Рома 23 8 7 8 34-29 31
10
 Удинезе 23 8 5 10 28-36 29
11
 Торино 23 6 9 8 24-27 27
12
 Дженоа 23 6 8 9 21-32 26
13
 Лечче 23 6 5 12 18-41 23
14
 Верона 23 7 2 14 26-48 23
15
 Комо 23 5 7 11 27-38 22
16
 Эмполи 23 4 9 10 22-33 21
17
 Кальяри 23 5 6 12 24-38 21
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Аталанта – Торино
 1 : 1
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Болонья – Комо
 2 : 0
2.02 14:30
Ювентус – Эмполи
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2.02 17:00
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