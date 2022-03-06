«Лацио» на выезде обыграл «Кальяри»

«Лацио» в матче 28-го тура чемпионата Италии обыграл «Кальяри» со счетом 3:0.

Отличились Чиро Иммобиле, Луис Альберто и Фелипе Андерсон. На 89-й минуте полузащитник римлян Адам Марушич получил вторую желтую карточку.

После этого матча «Лацио» с 46 очками занимает седьмое место в серии А, «Кальяри» с 25 очками — на 17-й строчке.