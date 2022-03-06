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Сегодня, 00:41

«Лацио» на выезде обыграл «Кальяри»

Сергей Разин
корреспондент
5 марта. Кальяри — Лацио — 0:3.
Фото AFP

«Лацио» в матче 28-го тура чемпионата Италии обыграл «Кальяри» со счетом 3:0.

Отличились Чиро Иммобиле, Луис Альберто и Фелипе Андерсон. На 89-й минуте полузащитник римлян Адам Марушич получил вторую желтую карточку.

После этого матча «Лацио» с 46 очками занимает седьмое место в серии А, «Кальяри» с 25 очками — на 17-й строчке.

Италия. Серия А. 28-й тур
05 мар, 22:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
0:3
Лацио
Голы
Иммобиле, 19 (0:1), Луис Альберто, 42 (0:2), Фелипе Андерсон, 62 (0:3)
Кальяри
Краньо Гольданига (Чеппителли, 77) Белланова Альтаре (Карбони, 57) Далберт (Дзаппа, 77) Ловато Марин Дейола (Паволетти, 57) Перейро (Базелли, 67) Грасси Жоау Педру
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Раду Ачерби Лукас Луис Альберто (Башич, 88) Дзакканьи (Педро, 68) Милинкович-Савич Марушич Фелипе Андерсон (Ромеро, 84) Иммобиле
Предупреждения
Альтаре 18’, Марин 74’, Ловато 90+2’  -  Марушич 71’
Удаления
Марушич 89’ (вторая ж.к)
Судьи
Мареска (Италия)

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Серия А: «Рома» победила «Аталанту», «Наполи» — «Милан» и другие матчи 28-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
2
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
3
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 26 9 6 11 33-28 33
12
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
13
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
14
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
15
 Сампдория 28 7 5 16 36-48 26
16
 Специя 27 7 5 15 28-49 26
17
 Кальяри 28 5 10 13 28-51 25
18
 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
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38 тур
4.03 22:45
Интер – Салернитана
 5 : 0
5.03 17:00
Удинезе – Сампдория
 2 : 1
5.03 20:00
Рома – Аталанта
 1 : 0
5.03 22:45
Кальяри – Лацио
 0 : 3
6.03 14:30
Дженоа – Эмполи
 - : -
6.03 17:00
Болонья – Торино
 - : -
6.03 17:00
Венеция – Сассуоло
 - : -
6.03 17:00
Фиорентина – Верона
 - : -
6.03 20:00
Ювентус – Специя
 - : -
6.03 22:45
Наполи – Милан
 - : -
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Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 22 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 24 1 5
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