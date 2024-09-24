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«Кальяри» победил «Кремонезе» в Кубке Италии

Руслан Минаев
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«Кальяри» дома обыграл «Кремонезе» в матче 1/16 финала Кубка Италии — 1:0. Встреча проходила на стадионе «Униполь Домус» в Кальяри.

Гол во втором тайме забил Джанлука Лападула.

Следующим соперником «Кальяри» станет Ювентус".

Италия. Кубок. 1/16 финала
24 сент, 19:30. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
1:0
Кремонезе

ФК Кальяри
ФК Кремонезе
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 И В Н П +/- О
1
 Торино 5 3 2 0 8-5 11
2
 Наполи 5 3 1 1 9-4 10
3
 Удинезе 5 3 1 1 7-7 10
4
 Ювентус 5 2 3 0 6-0 9
5
 Эмполи 5 2 3 0 5-2 9
6
 Милан 5 2 2 1 11-7 8
7
 Интер 5 2 2 1 10-5 8
8
 Лацио 5 2 1 2 9-8 7
9
 Аталанта 4 2 0 2 8-8 6
10
 Рома 5 1 3 1 5-3 6
11
 Верона 5 2 0 3 8-8 6
12
 Болонья 5 1 3 1 6-8 6
13
 Фиорентина 5 1 3 1 7-7 6
14
 Парма 5 1 2 2 8-9 5
15
 Лечче 5 1 2 2 3-8 5
16
 Дженоа 5 1 2 2 4-7 5
17
 Венеция 5 1 1 3 3-8 4
18
 Монца 5 0 3 2 4-6 3
19
 Комо 4 0 2 2 3-7 2
20
 Кальяри 5 0 2 3 1-8 2
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Кальяри – Эмполи
 0 : 2
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Верона – Торино
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Венеция – Дженоа
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Ювентус – Наполи
 0 : 0
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Лечче – Парма
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