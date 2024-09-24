«Кальяри» победил «Кремонезе» в Кубке Италии

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«Кальяри» дома обыграл «Кремонезе» в матче 1/16 финала Кубка Италии — 1:0. Встреча проходила на стадионе «Униполь Домус» в Кальяри.

Гол во втором тайме забил Джанлука Лападула.

Следующим соперником «Кальяри» станет Ювентус".