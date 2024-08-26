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«Комо» сыграл вничью с «Кальяри» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Комо» на выезде сыграл вничью с «Кальяри» в матче 2-го тура серии А — 1:1.

Хозяева на 44-й минуте вышли вперед благодаря голу Роберто Пикколи. На 54-й минуте гости отыгрались усилиями Патрика Кутроне.

«Комо» набрал первое очко в текущем сезоне. Команда Сеска Фабрегаса занимает предпоследнее место в серии А. «Кальяри» (2 очка) идет 13-м в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 2-й тур
26 авг, 19:30. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
1:1
Комо

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Кальяри
ФК Комо
0
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2
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3
 Торино 2 1 1 0 4-3 4
4
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5
 Парма 2 1 1 0 3-2 4
6
 Эмполи 2 1 1 0 2-1 4
7
 Верона 1 1 0 0 3-0 3
8
 Аталанта 2 1 0 1 5-2 3
9
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
10
 Лацио 2 1 0 1 4-3 3
11
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12
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 Фиорентина 2 0 2 0 1-1 2
14
 Милан 2 0 1 1 3-4 1
15
 Рома 2 0 1 1 1-2 1
16
 Монца 2 0 1 1 0-1 1
17
 Венеция 2 0 1 1 1-3 1
18
 Комо 2 0 1 1 1-4 1
19
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