«Комо» сыграл вничью с «Кальяри» в серии А

«Комо» на выезде сыграл вничью с «Кальяри» в матче 2-го тура серии А — 1:1.

Хозяева на 44-й минуте вышли вперед благодаря голу Роберто Пикколи. На 54-й минуте гости отыгрались усилиями Патрика Кутроне.

«Комо» набрал первое очко в текущем сезоне. Команда Сеска Фабрегаса занимает предпоследнее место в серии А. «Кальяри» (2 очка) идет 13-м в турнирной таблице.