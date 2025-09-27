«Интер» выиграл у «Кальяри» в матче серии А

«Интер» на выезде победил «Кальяри» в матче 5-го тура серии А — 2:0.

Голы забили Лаутаро Мартинес и Франческо Эспозито.

«Интер» набрал 9 очков и занимает 5-е место в таблице серии А. «Кальяри» с 7 очками — на 10-й строчке.