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«Интер» разгромил «Кальяри» и вышел на первое место в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Кальяри» — «Интер».
Фото Reuters

«Интер» на выезде разгромил «Кальяри» в матче 18-го тура итальянской серии А — 3:0.

Счет на 53-й минуте открыл защитник гостей Алессандро Бастони. На 71-й минуте преимущество черно-синих удвоил Лаутаро Мартинес. Окончательный счет на 78-й минуте с пенальти установил Хакан Чалханоглу.

«Интер» (40 очков) возглавил таблицу серии А. Команда Симоне Индзаги по дополнительным показателям обходит «Аталанту» (40).

«Кальяри» (14) остается на 18-й строчке в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 18-й тур
28 дек, 20:00. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
0:3
Интер
Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Кальяри
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«Лацио» — «Аталанта»: смотреть трансляцию матча чемпионата Италии
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
2
 Аталанта 17 13 1 3 42-19 40
3
 Наполи 17 12 2 3 26-12 38
4
 Лацио 17 11 1 5 32-24 34
5
 Фиорентина 16 9 4 3 29-13 31
6
 Ювентус 17 7 10 0 28-13 31
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 16 7 5 4 25-16 26
9
 Удинезе 17 7 2 8 21-26 23
10
 Дженоа 18 4 7 7 16-27 19
11
 Рома 17 5 4 8 23-23 19
12
 Торино 17 5 4 8 17-22 19
13
 Эмполи 18 4 7 7 17-21 19
14
 Парма 18 4 6 8 25-34 18
15
 Лечче 17 4 4 9 11-29 16
16
 Комо 17 3 6 8 18-30 15
17
 Верона 17 5 0 12 21-40 15
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Венеция 17 3 4 10 17-30 13
20
 Монца 18 1 7 10 16-25 10
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28.12 17:00
Эмполи – Дженоа
 1 : 2
28.12 17:00
Парма – Монца
 2 : 1
28.12 20:00
Кальяри – Интер
 0 : 3
28.12 22:45
Лацио – Аталанта
 - : -
29.12 14:30
Удинезе – Торино
 - : -
29.12 17:00
Наполи – Венеция
 - : -
29.12 20:00
Ювентус – Фиорентина
 - : -
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Маркус Тюрам

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Матео Ретеги

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Аталанта

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Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 10
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

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Лукас Бельтран

Лукас Бельтран

Фиорентина

 4
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 10 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 13 2 2
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 16 1 4
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