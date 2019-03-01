"Кальяри" – "Интер": прямая видеотрансляция матча в 22.30

Сегодня, 1 марта в матче 26-го тура чемпионата Италии "Интер" сыграет в гостях с "Кальяри". Игра начнется в 22:30 по московскому времени.

Миланский клуб занимает третье место в турнирной таблице, на 22 очка отставая от лидера – "Ювентуса". Клуб с Сардинии идет 14-м. "Интер" выиграл у "Кальяри" четыре последних матча серии А с общим счетом 14:2.

"СЭ" в сезоне-2018/19 показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире. В режиме онлайн доступны лучшие моменты (хайлайты) игр. Смотреть трансляцию можно на этой странице на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Кальяри" – "Интер" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.30 (время московское).

Турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты чемпионата Италии по футболу - здесь