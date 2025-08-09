Футбол
9 августа, 09:45

«Кальяри» и «Парма» заинтересованы в Эспозито из «Интера»

Павел Лопатко

«Кальяри» и «Парма» намерены заключить контракт с нападающим «Интера» Себостьяно Эспозито, сообщает L'Unione Sarda.

По данным источника, «Интер» намерен продать 23-летнего итальянца в летнее трансферное окно. Сначала заявку на переход слелала «Парма» — она предложила четыре миллиона евро. А «Кальяри» хотел бы арендовать игрока с возможностью выкупа за шесть миллионов евро. Впоследствии красно-синие тоже перешли на вариант с полноценным трансфером.

В сезоне-2024/25 Эспозито играл в аренде в «Эмполи». В 41 матче он забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Интером» действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 8,5 миллиона евро.

