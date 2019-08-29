«Кальяри» хочет приобрести Джованни Симеоне

«Кальяри» намерен приобрести нападающего «Фиорентины» Джованни Симеоне. Клуб предложил за 24-летнего итальянца 16 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.

Ранее «Сампдория» готова была заплатить за Симеоне 15 миллионов. Клуб был готов взять форварда в аренду с правом последующего выкупа.

Также в СМИ появлялась информация об интересе у игроку со стороны «Спартак» и «Динамо». При этом Симеоне отказался переходить в стан бело-голубых.

Джованни Симеоне в прошлом сезоне отыграл 40 матчей за «фиалок» и забил восемь мячей при шести голевых передачах.

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