«Кальяри» и «Бари» сыграли вничью в первом матче за право выступить в серии А

«Кальяри» дома сыграл вничью с «Бари» в первом матче финала плей-офф за право выступить в серии А в следующем сезоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

На гол хозяев на 9-й минуте встречи, гости ответили результативным ударом — на 90+6-й минуте.

В концовке первого тайма «Бари» не реализовал пенальти.

Ответный матч состоится 11 июня.