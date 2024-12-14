«Аталанта» на выезде победила «Кальяри»

«Аталанта» обыграла «Кальяри» в выездном матче 16-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором единственного гола на 66-й минуте стал Николо Дзаньоло.

«Аталанта» одержала десятую победу подряд в серии А и с 37 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Кальяри» (14 баллов) располагается на 15-й строчке.

Следующий матч в чемпионате Италии клуб из Бергамо проведет 22 декабря против «Эмполи». «Островитяне» в этот же день сыграют против «Венеции».