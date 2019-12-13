Калинич может вернуться в «Фиорентину»

Принадлежащий «Атлетико» форвард Никола Калинич может этой зимой перебраться в «Фиорентину», утверждает Corriere dello Sport.

С лета этого года 31-летний хорват выступает за «Рому», однако за это время провел лишь 75 минут в трех матчах серии А, после чего сломал малоберцовую кость и больше не выходил на поле. Теперь «Рома» хочет расторгнуть арендный договор.

На Калинича также претендует «Болонья».

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