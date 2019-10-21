Форвард «Ромы» Никола Калинич и полузащитник Бриан Кристанте травмировались в матче восьмого тура чемпионата Италии против «Сампдории» (0:0). В СМИ появились данные о состоянии их здоровья.

Как информирует Teleradiostereo, Калинич из-за повреждения коллатеральной связки левого колена пропустит около двух месяцев. Кристанте же из-за проблем с пахом перенесет операцию и пропустит три месяца.

Официальной информации пока нет, но очевидно, что игроки пропустят ближайшие матчи команды в серии А и Лиге Европы. В следующем матче против «Милана» также не сыграет Джастин Клайверт, получивший красную карточку.

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